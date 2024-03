Godzilla i Kong: Nowe imperium - dlaczego Skar King jest wielkim zagrożeniem? Nowa teoria wskazuje jak Godzilla może go pokonać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Godzilla i Kong: Nowe imperium to nadchodzące widowisko w reżyserii Adama Wingarda, które ponownie pokaże na wielkim ekranie Króla Potworów oraz King Konga. Ostatnim razem oba te potwory ścierały się ze sobą, żeby na koniec zawiesić chwilowo broń i powstrzymać jeszcze większe zagrożenie w postaci Mechagodzilli. Teraz czeka ich nawet trudniejsze zadanie w postaci Skar Kinga, który jawi się jako główny złoczyńca w nadchodzącym filmie.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - dlaczego Skar King jest wielkim zagrożeniem?

Dlaczego Godzilla i Kong znów staną ramię w ramię? Marketing filmu obiecuje widowisko, które zmusi oba monstra do ponownego połączenia sił w obliczu zagrożenia zdolnego zniszczyć cały świat. Mogłoby się wydawać, że Skar King nie byłby wcale wielkim zagrożeniem dla Króla Potworów, który radził sobie już z teoretycznie trudniejszym adwersarzami, lecz zapowiadane w promocji filmu wydarzenia mogą wskazywać na to, że główny antagonista będzie większym zagrożeniem niż można się spodziewać. Sam reżyser filmu stwierdził, że Godzilla będzie musiał przejść transformację, aby poradzić sobie z nowymi przeszkodami na drodze. Dlaczego Skar King jest tak groźny?

Zwiastuny sugerują, że będzie on w stanie przywołać własną armię Wielkich Małp, ale również innych Tytanów, czego dowodem jest jego rzekoma współpraca z Shimo - lodowym, jaszczuropodobnym Tytanem na wzór Godzilli. Cała armia Wielkich Małp i pomoc innych Tytanów to wystarczające zagrożenie, aby Godzilla i Kong nie tylko zakopali topór wojenny, ale też poszukali pomocy. Jak może się to stać?

Godzilla i Kong: Nowe imperium - jak Godzilla może pokonać Skar Kinga?

W filmie Godzilla II: Król Potworów mogliśmy obejrzeć scenę, w której Król Ghidora znajduje się na szczycie wulkanu i okrzykiem wzywa do siebie armię Tytanów, która wychodzi spod ziemi i jest gotowa walczyć z Godzillą. Jednak pod koniec filmu, kiedy już Król Potworów wychodzi zwycięsko ze starcia, widzimy jak Tytani uznają jego wyższość i klękają przed nową alfą. Godzilla: Dominion, czyli komiks będący prequelem i wprowadzeniem do filmu Godzilla kontra Kong, wskazywał na zdolność porozumiewania się Króla Potworów z Tytanami, którzy mu podlegali. Po Godzilla II: Król Potworów zostali oni również odesłani do hibernacji. A jak widać w zwiastunie Godzilla i Kong: Nowe imperium, prawdopodobnie będziemy świadkami wybudzenia się kilku Tytanów - dociekliwi fani wskazują tu na powrót Scylli.

Bardzo prawdopodobne jest, że powróci również Mothra, która widoczna jest w krótkiej przebitce w zwiastunie. Jej pomoc byłaby nieoceniona dla potwornego duetu.

Czy chcielibyście zobaczyć wielką bitwę Tytanów Godzilli oraz Konga przeciwko Skar Kingowi i jego armii Wielkich Małp i nie tylko?