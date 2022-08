Godzilla kontra Kong 2 - opis fabuły i obsada. Król Potworów i Kong znowu razem!

fot. Materiały Prasowe

Godzilla kontra Kong 2 (nazwa robocza) to kontynuacja hitu Godzilla kontra Kong z 2021 roku, w którym dwa potwory urządziły bijatykę w Hongkongu. W końcu do sieci trafiły oficjalne i konkretne informacje, które przede wszystkim rozwiewają wątpliwości: Król Potworów ma rolę w tej historii! Do tej pory nie było to pewne, bo plotki sugerowały skupienie na Kongu, a nawet pojawienie się jego syna. Wygląda na to, że plotki nie były prawdziwe, bo oficjalnie informacje zapowiadają coś innego.

Godzilla kontra Kong 2 - o czym jest film?

Historia rozgrywa się po wybuchowym pojedynku Godzilli z Kongiem. Tym razem potężny Kong i przerażający Godzilla muszą współpracować w walce z kolosalnym nieodkrytym do tej pory zagrożeniem z naszego świata, które stawia na szalę ich istnienie, jak i życie wszystkich ludzi. Nowy film wejdzie głębiej w historię tych Tytanów, ich genezy oraz tajemnicy Wyspy Czaszki i nie tylko. Odkryta zostanie mityczna bitwa, która na zawsze powiązała te nadzwyczajne istoty z ludzkością.

Widzimy więc, że będzie się dziać sporo. Tylko czy geneza powstania Konga i Godzilli to coś, na co czekają widzowie? Jest też tutaj wyraźna sugestia, że zagrożenie wyjdzie z Pustej Ziemi. Wcześniej reżyser Adam Wingard zapowiadał dwie rzeczy: po pierwsze. chciał głębiej wejść w motyw historii Pustej Ziemi oraz chciał większy nacisk położyć na potwory, a nie na ludzi.

W obsadzie są Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns i Rachel House. Za kamera ponownie stoi twórca poprzedniej części, Adam Wingard. Autorami scenariusza są Terry Rossio, Jeremy Slater (Moon Knight) oraz Simon Barrett (You're Next).

Premiera filmu 15 marca 2024 roku tylko w kinach.