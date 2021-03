Godzilla kontra Kong - starcie kultowych potworów na nowych plakatach promujących produkcję

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong to nadchodzący film, w którym dojdzie do starcia dwóch tytułowych, ikonicznych potworów popkultury. Kampania promocyjna widowiska znajduje się na ostatniej prostej. W sieci zadebiutowały nowe plakaty zapowiadające produkcję. Są to grafika, którą zobaczą widzowie w Japonii oraz plakaty promujące seanse w IMAX i 3D. Możecie je obejrzeć na początku poniższej galerii.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy Dlatego nie wiadomo jakie będzie podłoże konfliktu, do którego dojdzie między tytułowymi potworami. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki dotyczące pojawienia się w filmie Mechagodzilli.

Godzilla kontra Kong

Ponadto w sieci pojawiły się dwa oficjalne utwory z soundtracku do widowiska. Możecie je posłuchać poniżej.

Natomiast firma Mondo produkująca między innymi plakaty i figurki inspirowane popkulturą, zaprezentowała nową statuę Godzilli nawiązującą do oryginalnych, japońskich filmów z potworem. Ma to być największy model tego monstrum w historii.

https://twitter.com/MondoNews/status/1370529025576341509

W obsadzie widowiska znajdują się Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler i Demián Bichir. Reżyseruje Adam Wingard.

Godzilla kontra Kong - premiera filmu w USA w kinach i HBO Max 31 marca.