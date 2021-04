Godzilla kontra Kong - potwory walczą w takt piosenki ze Shreka. Film bije kolejny rekord kasowy

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong jeszcze nie trafił do dystrybucji w Polsce i na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wszystko zależne od tego, czy i kiedy kina w naszym kraju zostaną otwarte. Póki co, nic się nie zmieniło i wszystko obostrzenia obowiązują przynajmniej do 25 kwietnia. Jednak dzięki fanowskiemu montażowi możemy zobaczyć część walki Godzilli z Kongiem z finałowego aktu w Hongkongu, ale z małą zmianą. W tle słyszymy piosenkę Holding Out for a Hero w wersji ze Shreka 2. Trzeba przyznać, że zaskakująco pasuje.

Godzilla kontra Kong - finałowa walka

Jest to część finalnego pojedynku, który według znanym nam informacji nie pokazuje ostatecznego wyniku starcia.

Godzilla kontra Kong - wyniki finansowe

Kolejny weekend to przekraczanie następnych pułapów pandemicznego okresu w kinach. W USA osiągnięto już łącznie 80,5 mln dolarów z 55% kin otwartych w kraju. Obecnie szacuje się, że tutaj widowisko powinno przekroczyć 100 mln dolarów. Natomiast na świecie zbiera 12.2 mln dolarów w weekend z 41 krajów. Łącznie ma 309,7 mln dolarów, z czego 177,1 mln dolarów pochodzi z Chin. Tam superprodukcja stała się najbardziej dochodowym filmem serii MonsterVerse o potworach. Sumując na koncie 390,2 mln dolarów.

Przypomnijmy, że 12 kwietnia Deadline.com opublikował obliczenia, z których wynika, że film już zarabia na siebie, czyli producenci liczą zyski po odliczeniu wszelkich kosztów. Wówczas było ta kwota bliska 100 mln dolarów.

Globalnie Godzilla kontra Kong jest również od tego weekendu najbardziej dochodowym filmem okresu pandemii koronawirusa. Wcześniej osiągnięto ten tytuł na terenie USA.