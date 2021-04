Godzilla kontra Kong - zwycięzca jest tylko jeden. Reżyser komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zgodnie z zapowiedziami film Godzilla kontra Kong ma definitywnego zwycięzcę. Z wcześniejszych relacji wiemy, że jest to Godzilla, ale wielu widzów łączy wątek z ich wspólną walką z MechaGodzillą, więc niektórzy fani Konga nie chcą zaakceptować jego porażki i twierdzą, że to jednak on ostatecznie zwyciężył

Adam Wingard , reżyser tego widowisko, poruszył tę kwestię w rozmowie z fanami podczas sesji Q&A na Reddicie, nie dając pola do spekulacji.

- Godzilla definitywnie wygrał. On zabił Kong, który potem został ożywiony

. Walkę z Mechą traktuję osobno. Jestem więc po stronie ludzie mówiących: Godzilla wygrał walkę, Kong wygrał film.

Do sieci trafił dwa nowe szkice koncepcyjne MechaGodzilli:

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1383542265235206149

Godzilla kontra Kong - galeria

Godzilla kontra Kong - MechaGodzilla

Godzilla kontra Kong jest największym hitem okresu pandemii koronawirusa. Do tej pory film zebrał 390,9 mln dolarów z całego świata. Nie miał on jednak jeszcze premiery w Europie i nie wiadomo, kiedy tutaj, w tym w Polsce, kina zostaną otwarte.