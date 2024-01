Reżyser Godzilli Minus One z filmem dla Blumhouse? Tego chce Jason Blum

fot. YouTube (Nerd Reactor)

Godzilla Minus One to hit 2023 roku, ochrzczony mianem jednego z najlepszych filmów o Królu Potworów. Na ten moment produkcja jest trzecim najlepiej zarabiającym w USA filmem nieanglojęzycznym, który został nominowany do Oscara w kategorii Efektów specjalnych. Dzieło w reżyserii Takashiego Yamazaki w serwisie Rotten Tomatoes zebrało doskonałe opinie zarówno od krytyków i widzów - licznik zatrzymał się na 98% w obu kategoriach. Reżyser deklarował już chęć nakręcenia kolejnej części o Królu Potworów, ale na jego usługi zęby ostrzy sobie już kilka studiów.

Takashi Yamazaki nakręci film dla Blumhouse?

Wśród nich znalazł się Jason Blum z Blumhouse, które znane jest głównie z produkcji horrorów. Założyciel wypowiedział się o swoich zamiarach w następujący sposób.

Spośród wszystkich filmów z 2023 roku, najbardziej polubiłem Godzilla Minus One. To naprawdę wspaniały film, który wzbudził we mnie zazdrość. Sercem każdego z naszych filmów są przejmujące, unikatowe więzi rodzinne, a to co pokochałem tak bardzo w Godzilli, to właśnie nietypowa dynamika rodzinna. Ich relacja była czymś, czego wcześniej nie widziałem. [...] Spotkam się z reżyserem. Jeśli mi się poszczęści, to uda mi się go przekonać do nakręcenia filmu dla Blumhouse.