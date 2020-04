Godzilla vs Kong - wyciek zdjęć zabawek. Spoilerowe niespodzianki i nowy Tytan!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wyciek zdjęć zabawek z filmu Godzilla vs Kong to pierwsze informacje o tym, co możemy zobaczyć na ekranie. Chociaż produkcji około filmowe nie zawsze odpowiadają w 100% temu, co ostatecznie pojawi się w kinie, w tym przypadku można założyć, że to bardzo sugestywne spoilerowe informacje. Wiele rzeczy z zabawek również potwierdzała się potem na ekranach, bo twórcy bazują na konceptach z filmu, więc pamiętając o tym, przyjrzyjmy się wyciekowi.

Przede wszystkim widzimy dwie kluczowe rzeczy dotyczące tytułowych potworów. Pierwsza - Kong będzie mieć maczugę do prania Godzilli. Druga - obaj dostaną wersję "mega", cokolwiek to oznacza. Po tym, co widzimy na obrazku można wywnioskować, że Mega Godzilla i Mega Kong to nasi bohaterowie po jakiejś sztucznej modernizacji. Przyczyny na tym etapie pozostają już tyko spekulacją, ale zabawki wskazują kierunek, bo Godzilla i Kong mają na nich rany po walce.

Pojawia się też nowy Tytan imieniem Nozuki. Czy może to być przeciwnik potworów? Wątpię, bo po filmie Godzilla II: Król Potworów wiemy, że Tytani pałętają się po Ziemi, więc pewnie po drodze nie jeden się pojawi. Nic nie wskazuje na to, że danie takiemu zabawki od razu ma oznaczać jego rolę w filmie. Oceńcie sami.

Godzilla vs Kong - zdjęcia zabawek

Godzilla vs Kong

Godzilla vs Kong - premiera w listopadzie 2020 roku.