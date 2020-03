Godzilla - seria artystycznych plakatów przypomina klasyczne filmy z potworem [GALERIA]

Godzilla to zdecydowanie najsłynniejszy potwór popkultury, który wojuje na ekranie już od 1954 roku, co sprawia, że filmy z jego udziałem są najdłuższą serią w historii. W tym roku Król Potworów zmierzy się z innym ikonicznym stworem, czyli King Kongiem w widowisku Godzilla vs Kong. Mondo postanowiło uhonorować kultowy cykl serią plakatów nawiązującą do klasycznych produkcji z Godzillą. Pierwsza seria grafik zatytułowana Godzilla: Poster Show przedstawia artystyczne plakaty, które prezentują trzy filmy: Godzilla (1954), Godzilla vs. Megalon i Terror of Mechagodzilla. Grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii.

Godzilla vs Kong trafi do kin w Polsce 20 listopada. W obsadzie znajdują się między innymi Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick oraz Alexander Skarsgard. Reżyseruje Adam Wingard.