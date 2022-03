Godzilla vs. Dragonzord od Power Rangers. Znamy zwycięzcę pojedynku!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. BOOM! Studios

Komiks Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers od wydawnictwa BOOM! Studios zadebiutował w sprzedaży pierwszym zeszytem. Za serię odpowiadają scenarzysta Cullen Bunn oraz rysownik Freddie Williams II. Zgodnie z tytułem doszło do wielkiego starcia postaci z obu popularnych franczyz.

W nowym komiksie Rita Odraza użyła starożytnego artefaktu do przeniesienia siebie do uniwersum pozbawionego Power Rangers. Trafiła do świata, w którym obecni są kosmici i kaiju. Razem z nią do alternatywnej rzeczywistości przeniósł się również Green Ranger. Gdy się obudził na przeciwko Godzilli, natychmiast przywołał Dragonzorda. Stoczyli epicką bitwę, w której nie zabrakło kilku efektowych i charakterystycznych ataków z obu stron. Zwycięzcą pojedynku okazała się... Godzilla!

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się komiks Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers.

Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers #1 - plansze

Warto przypomnieć, że zwiastun nowego cyklu ujawnił, że w opowieści pojawią się także inne potwory: Goldar, Eye Guy i Rhinoblaster (uniwersum Power Rangers) oraz Gigan, Kumonga, Kamacuras i Megaguirus (świat Godzilli).

