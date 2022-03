Godzilla i Power Rangers idą na noże. Megazord, mnóstwo potworów i ogromna bitwa!

BOOM! Studios

Już pod koniec zeszłego roku donosiliśmy Wam, że wydawnictwo BOOM! Studios szykuje serię Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers, w której zobaczymy wielkie starcie postaci z obu popularnych franczyz. Teraz do sieci trafił zwiastun nadchodzącego cyklu, który ujawnia, że w opowieści pojawią się także inne potwory: Goldar, Eye Guy i Rhinoblaster (uniwersum Power Rangers) oraz Gigan, Kumonga, Kamacuras i Megaguirus (świat Godzilli).

Tak prezentuje się zaktualizowany opis fabuły:

Kiedy Rita Odraza użyje starożytnego artefaktu do przeniesienia siebie samej do uniwersum pozbawionego Power Rangers, ostatecznie trafi ona do świata, w którym obecni są kosmici, kaiju i... Godzilla! Mając nadzieję na unicestwienie nowego wroga, Rita pośle do boju swoje własne, odrażające istoty. Nie podejrzewała jednak, że Rangersi ruszyli za nią do alternatywnej rzeczywistości, ustawiając Dinozordy naprzeciw samego Godzilli!

Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers #1 - plansze

Oto trailer serii, w którym możemy zobaczyć wyżej wspomniane potwory i tworzonego przez Rangersów Megazorda:

Za serię odpowiadają scenarzysta Cullen Bunn oraz rysownik Freddie Williams II. Pierwsza odsłona cyklu Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, 24 marca.

