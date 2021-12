Power Rangers zmierzą się z najpotężniejszym wrogiem w historii. Jest nim... Godzilla

IDW/BOOM! Studios

Godzilla i Power Rangers wezmą się za łby w przyszłorocznej serii komiksowej o tytule Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers. Będzie to pierwszy w historii crossover obu franczyz, który jest efektem współpracy wydawnictw IDW i BOOM! Studios oraz firm Toho i Hasbro. Za scenariusz rozpisanego na 5 części cyklu odpowiada Cullen Bunn, natomiast ilustracje przygotuje Freddie Williams II.

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły Rita Repulsa (czy Rita Odraza jak kto woli) przeniesie siebie samą do alternatywnego wymiaru, w którym roi się od gigantycznych stworzeń - jednym z nich jest właśnie Godzilla. Ku wielkiemu zaskoczeniu antagonistki podążają za nią Power Rangers; starcie pomiędzy Dinozordami a najpotężniejszym z kaiju wydaje się nieuniknione.

Zobaczcie okładki pierwszego zeszytu:

Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers #1 - okładki

Williams II stwierdza, że Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers będzie "największym crossoverem, jaki kiedykolwiek przyszło mu rysować". Cała historia ma być połączeniem wielu rozmaitych gatunków i konwencji: starcia wielkich potworów z tzw. "mechami", sztuk walki, elementów naukowych i magicznych, wzmocnionych jeszcze przez wszechobecne "zniszczenie".

Zeszyt Godzilla vs. The Mighty Morphin Power Rangers #1 ukaże się w USA w marcu 2022 roku.

