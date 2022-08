Google zaprzecza plotkom o końcu usługi strumieniowania gier Stadia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Google

Kolejny dowód, że nie należy wierzyć anonimowym plotkom rozsiewanym w sieci. Google potwierdziło, że nie planuje tego lata wyłączyć usługi strumieniowania gier Stadia. Gigant technologiczny oznajmił, że pracuje nad wprowadzeniem większej liczby „wspaniałych gier” na platformę, choć zrozumiałe jest, dlaczego doniesienia o śmierci Stadii były tak przekonujące.

Plotka miała swoje źródło w kilku postach tego samego użytkownika na grupie fanów Stadii na Facebooku. Zostały one przedrukowane przez Cody'ego Ogdena z konta Killed by Google na Twitterze, części strony internetowej, zwanej również Killed by Google, która wymienia 267 aplikacji, usług i sprzętów, które firma zamknęła na przestrzeni lat.

Można przeczytać, że stary przyjaciel postującego, który jest teraz regionalnym menedżerem Google, został poinformowany o nadchodzącym upadku Stadia na seminarium w Kalifornii. „Nie podali dokładnej daty, kiedy nastąpi koniec usługi, ale powiedzieli, że do końca lata. Wspomniał również, że nie będą przenosić swoich usług lub serwerów do żadnej innej konkurencji, i będzie to podobnie jak zrobili z Google Play Music, taki sam sposób wyjścia i strategia” – można było przeczytać.

https://twitter.com/killedbygoogle/status/1552658225207693312

Posty twierdzą również, że użytkownicy Stadia zostaną poinformowani o zamknięciu usługi na 30 do 60 dni przed jej zamknięciem, a ostatni miesiąc użytkowania zostanie zwrócony, podobnie jak kolejne opłacone miesiące.

Google wkrótce odpowiedziało na pytanie dotyczące rzekomego zamknięcia Stadii: „Stadia nie jest zamykana. Zapewniamy, że nadal pracujemy nad tym, aby na platformę i do Stadia Pro trafiało więcej świetnych gier. Daj nam znać, jeśli masz inne pytania”.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1552989433590214656

Android Police podaje, że moderator grupy na Facebooku, z której pochodzą posty, zatweetował, że użytkownik, który je napisał, używający pseudonimu Donny Jepp, „od miesięcy szkalował Stadię w postach” i został zbanowany.

Niektórzy użytkownicy Twittera nie kupują twierdzeń Google’a, że żadna z plotek nie jest prawdziwa, i można ich zrozumieć. Kiedy Stadia została ogłoszona w 2019 roku, Google starało się nas przekonać, że może przekształcić branżę gier, a nawet całkowicie zastąpić konsole i komputery do gier, pomimo tak wielu wcześniejszych usług gier w chmurze, które nie zdołały wywrzeć ogromnego wpływu i ostatecznie zniknęły.

Od pierwszego dnia deweloperzy mówili o obawach, że Google może anulować Stadia. Początkowe recenzje nie były zbyt pochlebne, brakowało funkcji i były problemy z wydajnością, a niektórzy deweloperzy uważali, że Google po prostu przesadził z obietnicami. Ale najbardziej złowieszczy znak przyszedł w lutym ubiegłego roku, kiedy Google zamknął swoje studio gier Stadia, a szef produktu John Justice odszedł kilka miesięcy później.

To nie pierwszy raz, kiedy Google musi zapewniać, że Stadia żyje i ma się dobrze. Jednocześnie wiele firm technologicznych walczy w obliczu niepewności gospodarczej, a popyt na gry i technologiczne gadżety spada, więc nic dziwnego, że rodzą się pytania o to, jak długo jeszcze Stadia będzie podtrzymywana przy życiu.