Sprytne okulary Google Glass 2 w fazie testów

fot. Google

Pamiętacie sprytne okulary Google’a z maleńkim ekranem, kamerką i integracją z Google+? Pewnie nie. Tak czy inaczej, ten ostatni serwis społecznościowy już nie wróci, ale Alphabet chce jeszcze raz spróbować z inteligentnymi pinglami. Google Glass 2 jest obecnie prototypem, który ma trafić do fazy testów, choć nie jest jeszcze gotowy dla konsumentów. Oznacza to, że Google przekazuje parę inteligentnych okularów niewielkiej liczbie wybranych pracowników i testerów. Google Glass 2 wkrótce pojawi się na mieście, zapewne potem ktoś je zgubi i zaczną się przecieki.

Google Glass mignęło na technologicznych radarach w 2014 roku. Była to para okularów rozszerzonej rzeczywistości (AR) wyposażona w inteligentne powiadomienia, aparat do zdjęć i filmów, nawigację i zintegrowana z nieistniejącą już platformę społecznościową Google+. Okulary okazały się niezbyt popularne wśród konsumentów ze względu na wysoką cenę (1500 dolarów) i obawy dotyczące prywatności. Od tego czasu, Google Glass trzyma przy życiu ze sprzedaży dla firm, a obecnie ich sprytne okulary wyglądają, jak na zdjęciu poniżej.

fot. Google

Ale wygląda na to, że druga generacja inteligentnych okularów jest bliska ukończenia, ponieważ Google potwierdza, że wchodzą one w fazę testów w prawdziwym świecie. Do tej pory, testy były ograniczone do laboratorium. Google chce wyjść na zewnątrz, aby zobaczyć, jak Google Glass będzie w stanie pomóc w codziennym życiu, jak to pokazali podczas krótkiej prezentacji na tegorocznym Google I/O.

W tych testach Google skupia się na nawigacji AR, a także na tłumaczeniu i transkrypcji w czasie rzeczywistym. To daje nam ciekawe pierwsze spojrzenie na to, co nowy sprzęt będzie w stanie zrobić. Prototypy będą mieć wyświetlacze wbudowane w szkła, mikrofony oraz kamery. Podczas testów Google będzie ograniczać to, co urządzenia będą mogły robić, np. wyłączać mikrofon i aparat.

fot. zrzut ekranu YouTube

Na razie szczegóły dotyczące Google Glass 2 pozostają skąpe. Z tych kilku szczegółów, które mamy, wydaje się, że druga wersja urządzenia wraca do skupienia się na tym, co może zrobić dla konsumentów.