Googlowanie jeszcze długo będzie podstawą wyszukiwania

W niezbyt dynamicznie zmieniającym się krajobrazie wyszukiwarek, Google – pomimo różnych kontrowersji i wyzwań prawnych – utrzymuje pierwszą pozycję. Według danych za październik 2023, udział Google na rynku Stanów Zjednoczonych wzrósł do 88,07 procent, w porównaniu do 86,75 procent w poprzednim roku. Dane te, pochodzące ze StatCounter, podkreślają nieustającą dominację giganta wyszukiwarek.

Co ciekawe, Bing, czyli druga najpopularniejsza wyszukiwarka, ma tylko 6,89 procent udziału w rynku. Jest to niewielki spadek w porównaniu do ubiegłorocznego 7,4 procenta. Inni gracze, tacy jak Yahoo, DuckDuckGo, Yandex i AOL, odstają jeszcze wyraźniej. Globalnie różnica jest jeszcze bardziej wyraźna, z Google mającym aż 91,55 procent udziału w rynku, pozostawiając Bingowi tylko 3,11 procent, co stanowi spadek z ubiegłorocznych 3,59%.

Integracja Binga z ChatGPT

Śmiały ruch Microsoftu, polegający na integracji ChatGPT z Bingiem, miał być przełomowym momentem w rywalizacji wyszukiwarek. Ta integracja miała rzucić wyzwanie dwudziestoletniej dominacji Google. Jednakże, pomimo początkowego szumu i znaczącego wpływu na ceny akcji Google, obecność Binga na rynku się nie poprawiła.

Postrzeganie publiczne a rzeczywistość

Niedawne innowacje, takie jak Windows Copilot z zintegrowanym Bing Chat w pasku zadań Windows 11, świadczą o zaangażowaniu Microsoftu w wykorzystanie AI. Jednak te postępy nie przekształciły się w znaczącą zmianę preferencji użytkowników. Raporty wskazują, że Bing Chat, choć innowacyjny, nie osiągnął poziomu dopracowania niezbędnego, aby przyciągnąć choćby część bazy użytkowników Google.

Perspektywy na przyszłość

Nadchodzące AI Google Bard ma rywalizować z możliwościami ChatGPT, co utrudni Bing zadanie zdobycia większego udziału w rynku wyszukiwarek. Obecny trend wskazuje, że w najbliższej przyszłości Google bez większego trudu utrzyma swoją pozycję lidera wyszukiwania.

Podsumowując, choć integracja ChatGPT z Bingiem jest sporą innowacją w sposobie wyszukiwania, jej wpływ na rynek był mniej znaczący niż oczekiwano. Sposoby wyszukiwania ewoluują, ale na razie trudno przewidzieć, czy AI znacząco wpłynie na jego przyszłość.