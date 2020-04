Goonies 2 - dlaczego film nie powstał? Steven Spielberg komentuje

W spotkaniu, które w całości można obejrzeć w sieci, wzięli udział aktorzy i twórcy Goonies: Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy), Josh Brolin (Brand), Joe Pantoliano i Robert Davi (bracia Fratelli), Richard Donner (reżyser), Chris Columbus (scenarzysta) oraz sam Steven Spielberg (producent, autor historii).

Spielberg wyjaśnił, że wielokrotnie rozmawiali o Goonies 2 z Columbusem, Richardem Donnerem i Lauren Shuller Donner (producentka). Co kilka lat wpadali na nowy pomysł, ale według Spielberga nigdy to nie trzymało się kupy.

- Problemem jest poprzeczka, którą wszyscy tak wysoko podnieśliście. Nie sądzę, że udało nam się znaleźć pomysł, który byłby lepszy niż Goonies, które zrobiliśmy w latach 80 - mówi Spielberg.

Podkreśla, że dopóki takiego pomysłu nie znajdą, będą wszystko analizować setki razy. Chcą, aby było to coś dobrego i świeżego.

Adam F. Goldberg, twórca serialu Goldbergowie, który zaskakująco dobrze czuje klimat kina lat 80., zdradził na Twitterze podczas tego wydarzenia, że od lat dla zabawy pracuje nad scenariuszem Goonies 2. Miał nawet zaplanowane spotkanie z Richardem Donnerem, by mu go przedstawić, ale na razie zostało to odwołane z uwagi na pandemię koronawirusa. Sądzi, że uda mu się doprowadzić do realizacji, gdy sytuacja wróci do normy.

https://twitter.com/adamfgoldberg/status/1254843956904357892