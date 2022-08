Project L będzie grą free to play. Illaoi dołacza do bijatyki w uniwersum League of Legends

fot. Riot Games

Project L to nadchodząca bijatyka z bohaterami znanymi z uniwersum League of Legends. Choć gra jak na razie nie doczekała się daty premiery ani nawet pełnoprawnego zwiastuna, to twórcy co jakiś czas ujawniają nowe informacje. Tym razem zdradzono, że produkcja dostępna będzie w modelu free to play i ma mieć przemyślaną monetyzację, która nie powinna być zbyt dotkliwa dla graczy.

Jeden z twórców, Tom Cannon, w nowym zakulisowym materiale zapewnia, że Project L będzie szanować zarówno czas, jak i pieniądze grających. To zaś może sugerować, że sięganie głęboko do portfela nie będzie wymagane, by cieszyć się zabawą "na poważnie", a mikrotransakcje ograniczą się do kosmetycznych przedmiotów, choć na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Nasz zespół składa się z weteranów bijatyk i osób, które są pełne pasji związanej z tą społecznością. Pracujemy z jednym nastawieniem: jeśli coś nam się nie podoba, to tego nie robimy. Jeśli chodzi o monetyzację, to obiecujemy szanować zarówno Wasz czas, jak i portfel.

W wideo ujawniono także kolejną grywalną bohaterkę, będzie nią Illaoi, w którą gracze mogli wcielić się również w RPG zatytułowanym Ruined King: A League of Legends Story.