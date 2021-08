Gotham Knights - w grze prawdopodobnie pojawi się znany z komiksów złoczyńca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gotham Knights oficjalnie zapowiedziano w trakcie wydarzenia DC FanDome w sierpniu 2020 i w teorii tytuł ten miał trafić na rynek rok później. Tak się jednak nie stało i zamiast tego w marcu poinformowano o przesunięciu planowanej premiery dopiero na rok 2022. Twórcy i wydawca wyraźnie zwolnili też tempo działań marketingowych, prawdopodobnie po to, by w spokoju dopracowywać swoje dzieło. Teraz jednak dostaliśmy ciekawą, choć jak na razie nieoficjalną informację. Serwis IMDB mógł przedwcześnie zdradzić, że w grze spotkamy kolejnego, po Mr. Freeze i członkach Trybunału Sów, dobrze znanego z komiksów złoczyńcę.

Informacja ta może być przez niektórych uznana za spojler (oczywiście jeśli się to potwierdzi, a nie okaże się zwykłym błędem), dlatego postanowiliśmy ją odpowiednio ukryć w poniższym tekście. Najeżdżając kursorem na zaciemniony fragment tekstu możecie go odkryć

W obsadzie na IMDB pojawił się także Pingwin. Co ciekawe, w postać tę miałby wcielić się Elias Toufexis, a nie Nolan North, jak w serii Batman: Arkham. Pasowałoby to do zapewnień twórców z WB Montreal, którzy już wcześniej wspominali, że Gotham Knights i cykl Arkham to nie to samo uniwersum.