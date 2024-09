Gra o tron - ekranowy Hodor broni ostatniego sezonu, ale ma jeden poważny "zarzut"

Kristian Nairn przez wiele lat wcielał się w Grze o tron w Hodora. Ostatecznie jego bohater poświęcił się w 6. sezonie kultowej produkcji. Dla wielu fanów był to ostatni dobry sezon, ponieważ kolejne mocno podzieliły publiczność. Największe kontrowersje wywołał finałowy sezon i ostatnie dwa odcinki, które są uznawane za jedne z najgorszych zakończeń w historii telewizji. Część obsady zgadza się z tymi zarzutami, ale są też tacy, jak na przykład Peter Dinklage, którzy uważają, że Gra o tron nie mogła się skończyć lepiej. Takiego zdania jest też serialowy Hodor:

To nie było idealne zakończenie, na pewno nie. [...] Nie czuję się odpowiedzialny za to, bo byłem już dawno martwy, ale rozczarowuje mnie taka reakcja publiczności. Serial był kochany przez lata i nie zasłużył na takie traktowanie. Nie sądzę, że był sposób na zakończenie tego tak, żeby ludzie byli zadowoleni. [...] Każdy miał swoją własną wizję tego, co stanie się na końcu z Daenerys i jakiekolwiek odejście od tego, szczególnie tak ekstremalne, wkurzyłoby wszystkich tak czy siak. Ludzie mówią, że Daenerys nie zachowywała się jak ona, przemiana była zbyt szybka i zepsuto ją, ale nie rozumiem, jak można było nie widzieć znaków rozsianych przez cały serial. Ja na to czekałem. Były znaki, które wskazywały, że tak właśnie się stanie. Nawet w pewnym momencie powiedziała, że jak Drogon będzie wystarczająco duży, to zamierza spalić Królewską Przystań.

[...] Jedyny problem, jaki mam, a nie jest to nawet krytyka, ponieważ rozumiem ograniczenia budżetowe, to uważam, że serial mógłby być dłuższy. Uważam, że dłuższe odcinki nie wypaliły. Lepiej gdyby było ich po prostu więcej. Zamiast tego była "Michael Bay-owa posypka" w całym ostatnim sezonie z wieloma walkami smoków i wybuchami. [...] Chciałbym, żeby ludziom się bardziej finał podobał, bo mi dał przyjemność z oglądania. Sceny z Peterem Dinklagem, jak idzie przez zgliszcza... Ludzie wtedy myśleli: "Boże, a tak chciałem, żeby Cersei zginęła okropną śmiercią." Co było nie tak z jej śmiercią? Była jak obraz renesansowy. To była sztuka. Piękna, ciężka praca, muzyka, a ludzie tylko mówili: "ale gó**o". O czym wy mówicie?