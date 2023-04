Gra o tron - George R.R. Martin komentuje powstanie nowego serialu. Co nam zdradził?

materiały prasowe

HBO oficjalnie tworzy drugi serial w świecie hitu Gra o tron. Będzie to prequel pod tytułem A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ma on zostać oparty na opowiadaniach George'a R.R. Martina, których bohaterami są Dunk i Jajo. Ogłoszono to oficjalnie podczas prezentacji Warner Bros. Discovery, która odbyła się 12 kwietnia 2023 roku. Serial będzie rozgrywał się jakieś 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Historia skupia się na dwóch nietypowych bohaterach przemierzających Westeros. Jeden jest młodym, naiwnym, ale dzielnym rycerzem znanym jako Ser Duncan, drugi to jego giermek zwany Jajo. Opowieść osadzona jest w czasach, gdy Targaryenowie wciąż mieli Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze się nie zatarło. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na nietypowy duet.

Na swojej stronie skomentował to George R.R Martin, który będzie producentem wykonawczym i scenarzystą serialu. Oczywiście potwierdził, że projekt powstaje i dodał, że na ten moment tytułem roboczym jest A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT. Czy on się utrzyma, tego jeszcze nie wie. Zauważył jednak, że na pewno w tytule pojawi się słowo "rycerz", bowiem temat rycerstwa i rycerskości będzie centralnym motywem tej historii. Prócz tego informuje, że HBO dało zielone światło na nakręcenie pełnego sezonu (nie tylko pilota), najprawdopodobniej składającego się z sześciu odcinków, choć nie jest to jeszcze ustalone i nie będzie aż do późniejszego etapu procesu.

Do tej pory napisałem i opublikowałem trzy nowelki o Dunk & Egg - "The Hedge Knight", "The Sworn Sword" i "The Mystery Knight", każda z nich początkowo opublikowana niezależnie w różnych antologiach, zanim została zebrana razem w A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS. Nasz premierowy sezon będzie adaptacją pierwszej z trzech opublikowanych nowel, "The Hedge Knight", opowieści o tym, jak Dunk & Egg po raz pierwszy spotkali się podczas turnieju w Ashford Meadow. Scenariusz pilota jest już napisany i uważam, że jest świetny. Został napisany przez Irę Parkera, który nie jest obcy Westeros. Był częścią sztabu scenarzystów przy pierwszym sezonie Rodu Smoka, a także napisał czwarty odcinek pierwszego sezonu

materiały prasowe

Dowiadujemy się, że nie ma daty premiery ani rozpoczęcia zdjęć. Trwa etap pisania scenariuszy - wspomniany Parker zebrał ekipę scenarzystów. Martin podkreśla, że ich celem jest stworzenie wiernych adaptacji tych opowieści. Jeśli pierwszy sezon będzie sukcesem, autor ma nadzieję, że uda się zaadaptować kolejne dwie. To jednak nie wszystko, bo Martin chce powrócić do pisania nieopublikowanych jeszcze nowel z tymi postaciami, a jak zauważa, ma ich więcej niż myślał.