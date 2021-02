Gra o tron - jaka przyszłość marki na HBO? Szef stacji komentuje

HBO

Szef oryginalnych treści HBO/HBO Max, Casey Bloys w rozmowie z The Hollwood Reporter zapytany został o politykę w kontekście Gry o tron i rozszerzenia tego świata o kolejne seriale. Dziennikarz zapytał, jak zamierzają zareagować na plany platformy Disney+, która zapowiedziała całe mnóstwo seriali osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Bloys odpowiedział, że nie skupiają się na podejściu "potrzebujemy pięciu seriali w świecie Gry o tron", ale na "jakie historie warto opowiedzieć?". Bloys woli skupiać się na opracowywaniu nowych ujęć na ten sam świat, ale mając na uwadze przede wszystkim showrunnerów oraz ich wizje, a nie masowe tworzenie odpowiedniej liczby produkcji.

Szef oryginalnych treści stacji zaprzeczył również, jakoby wobec Gry o tron były plany realizowania scenariusza, który został obrany przez Disney+ w kontekście marek Marvela i Gwiezdnych Wojen. Zauważa, że dysponują świetnymi zasobami z bohaterami DC na czele, ale nie chcą doprowadzić do przesytu treściami. Takie projekty oczywiście będą rozwijane z nastawieniem na jakość, a nie ilość. Przypomnijmy, że zapowiedzianym spin-offem Gry o tron będzie House of the Dragon. Aktorzy mają wejść na plan w kwietniu 2021 roku.

fot. materiały prasowe