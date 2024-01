Gra o tron - Kit Harington o odwyku alkoholowym. Zdiagnozowano u niego ADHD

fot. materiały prasowe

Kit Harington był gościem w podcaście Hidden 20%, który porusza tematykę zdrowia. Aktor opowiedział o swoim przejściu przez odwyk alkoholowy w 2019 roku. Przyznał także, że zdiagnozowano u niego ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jak serial HBO, Gra o tron, wpłynął na jego zdrowie?

Gra o tron - Harington o swoim zdrowiu psychicznym

Kit Harington opowiedział o swoich doświadczeniach z odwykiem. Poszedł tam pijany, a kiedy wytrzeźwiał, stwierdził: "P***rzyć to, nie dziękuję". Ostatecznie aktor udał się do drugiej placówki odwykowej, gdzie uświadomiono mu, że ma ADHD.

Obecnie Harington jest trzeźwy i skupiony na rodzicielstwie. Wraz ze swoją żoną Rose Leslie wychowuje dwuletniego syna oraz sześciomiesięczną córkę. Przyznał, że "jego głowa chce zająć się naraz wszystkimi innymi rzeczami w pokoju", co przeszkadza mu podczas zabawy z dziećmi.

Aktor wspomniał także o natychmiastowej sławie, jaką zyskał dzięki roli Jona Snowa w Grze o tron. Harington był tak naprawdę przerażony nagłą uwagą, co doprowadziło do spirali upadkowej. Porównał sławę do "niebezpiecznej króliczej nory" ze względu na rzeczy, które ludzie mówią.

- Można znaleźć zarówno wszystkie złe rzeczy, ale także te miłe.

