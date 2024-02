Gra o tron - Maisie Williams o byciu dziecięcą aktorką w serialu. Zagubienie, silny dyskomfort i presja

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W wieku 12 lat Maisie Williams pokonała 300 innych dziewczynek, zdobywając rolę Aryi Stark w Grze o tron. Serial HBO przyniósł jej ogólnoświatową sławę i bogactwo, jednak wiązało się to również z ogromną presją. W wywiadzie dla The Times of London, aktorka przyznała, że doświadczyła znacznego stresu związanego z aktorstwem.

Gra o tron - Maisie Williams o presji jako dziecięca aktorka

Williams pamięta, jak rola w serialu przyniosła jej ogromny stres oraz poczucie zagubienia.

- Byłam bardzo zagubiona przez tak długi czas i wiedziałam, że tak jest. Kiedy nie mogłam określać, co kryje się w mojej tożsamości, przyniosło mi to wiele dyskomfortu. Teraz czuję się o wiele bardziej komfortowo we własnej skórze. Trudno mi wrócić do tamtych czasów i opowiadać o tym, jakie to było trudne, bo to już się skończyło.

W jaki sposób Williams rozwijała swoje umiejętności aktorskie? Aktorka przyznała, że obserwowała na planie starszych, bardziej doświadczonych kolegów.

Charles Dance wyróżniał się w Grze o tron. Podziwiałam jego próby i to, o czym rozmawiał z reżyserem.

Teraz Maisie sama stara się udzielać rad innym dziecięcym aktorom. Opowiedziała, jak sama "zagląda wewnątrz siebie", aby wychwycić coś, co mogłoby być przydatne w jej pracy.

Zobacz także:

Gra o tron - ranking najgroźniejszych postaci

Lepiej nie zadzierać z tymi bohaterami - to oni mogą poszczycić się ilością pokonanych w walce. Zobaczcie, na którym miejscu znalazła się Arya Stark.