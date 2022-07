Gra o tron: Ród smoka - serial będzie antologią? Showrunner tłumaczy

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu Gra o tron: Ród smoka, czyli prequela kultowej produkcji Gra o tron. HBO jeszcze nie zamówiło 2. sezonu, ale fani już zaczynają spekulować, w którą stronę może pójść fabuła w kolejnych odsłonach. Showrunner projektu, Miguel Sapochnik, w rozmowie z Entertainment Weekly, zasugerował interesujący obrót spraw. Mianowicie stwierdził, że jest to bardzo bogaty świat i można w nim iść naprzód, a nawet się cofać w kolejnych sezonach. To wzbudziło spekulacje wśród fanów, że produkcja może przyjąć formę antologii. Jednak to oczywiście może również sugerować retrospekcje, które zobaczymy w serialu.

Ponadto znany dziennikarz portalu Collider, Steven Weintraub, miał okazję zobaczyć premierowy epizod produkcji. Jego reakcja jest pozytywna. Twierdzi, że serial jest dobrze zrobiony i został zachęcony, żeby kontynuować jego oglądanie.

Serial HBO powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew, która opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest Gra o tron.

W serialu występują: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans.

W pozostałych rolach: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - zadebiutuje w Polsce w HBO oraz HBO Max 22 sierpnia.