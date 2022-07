Gra o tron: Ród smoka - czy to sztylet z oryginału? Fani są czujni, a twórca odpowiada

Fot. HBO Max

Gra o tron: Ród smoka to prequel, który pokaże losy przodków Daenerys Targaryen. W Internecie pojawił się już pierwszy zwiastun nowej produkcji z uniwersum George'a R.R. Martina. Wiele osób zwróciło szczególną uwagę na sztylet, który trzymała w zapowiedzi postać Alicent Hightower, granej przez Olivię Cooke. Zdaniem fanów wyglądał jak valyriańska broń, której użyto do zabicia Brana Starka w oryginalnym serialu. Czy to ten sam przedmiot? Portal Entertainment Weekly uzyskał odpowiedź od osób prosto z planu zdjęciowego.

Na planie zdjęciowym prequela powiedziano Entertainment Weekly, że to nie ten sam sztylet. Jednak jego wygląd rzeczywiście miał stworzyć wizualne połączenie dla fanów z Grą o Tron. Ryan Condal, który współtworzył Grę o tron: Ród smoka z Georgem R.R. Martinem, stwierdził że w obu serialach jest mnóstwo wspólnej historii.

Będzie dużo powiązań, jeśli chodzi o miejsca i budynki, które zobaczą fani. To 200 lat przed oryginalnym serialem, więc łączy je sporo wspólnej estetyki.

Twórca był także pod wrażeniem czujności fanów. Dodał, że to bardzo ważne, by pokazać ludziom, że w obu serialach jest przedstawiony ten sam świat i historia, jednocześnie nie tworząc zbyt wielu odniesień w stosunku do siebie. A valyriańska stal to coś, co nawet w tamtym czasie było technologią, której nie można już było tworzyć od nowa, więc istniała konkretna liczba stałych egzemplarzy. Choć Targaryenowie mogą próbować to zmienić.

Gra o tron: Ród smoka

Gra o tron: Ród smoka - premiera 22 sierpnia 2022 roku w HBO Max.