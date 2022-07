Gra o tron: Ród smoka - dlaczego Żelazny Tron wygląda inaczej? Nowe zdjęcia

HBO

Portal EW.com opublikował zdjęcia postaci, które w serialu Gra o tron: Ród smoka wezmę udział w tytułowej grze o tron. Na poprzednich materiałach z produkcji widzieliśmy Żelazny Tron prezentujący się nieco inaczej od tego, co widzieliśmy w Grze o tron. Jak wyjaśniają showrunnerzy Ryan Condal i Miguel Sapochnik, jest to częściowo po to, aby zbliżyć się nieco do tego, jak twórca oryginału, George R.R. Martin opisał tron w książkach.

Autor opisuje Żelazny Tron w swoich powieściach jako potężną, asymetryczną masę skręconych mieczy ze stromymi żelaznymi schodami prowadzącymi do siedziska, z którego władca mógł patrzeć na wszystkich z góry. Konstrukcja wykuta z ostrzy pokonanych wrogów Aegona Targaryena po podbiciu przez niego Westeros, ma być symbolem podboju.

Oryginalnie, w książkach jest to faktycznie około 10-15 stóp wysokości. - mówi Sapochnik. Projektowaliśmy tron do serialu i zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli zrobimy go tak wysoko, nigdy nie nakręcimy tam nikogo na górze, potrzebny byłby do tego dźwig.

Twórcy poszli na kompromis - skręcone i stopione miecze rozrzucone są na bokach, natomiast do tronu prowadzi ścieżka. Okazuje się też, że to jest ten sam projekt tronu, co w serialu Gra o tron, ale został nieco powiększony.

Ryan Condal wypowiedział się też na temat zmiany, która zaszła w rodzie Velaryon. Przyznaje, że nie chcieli "kolejnej bandy białych aktorów na ekranie". Książki opisywały ich jako ludzi o bladej skórze, srebrnych włosach i fioletowych oczach, ale twórcy zmienili to, aby móc do serialu zaangażować też osoby o innym kolorze skóry.

Świat jest teraz zupełnie inny niż 10 lat temu, kiedy wszystko się zaczęło z Grą o tron. Jest inny niż 20 lat temu, kiedy Peter Jackson robił Władcę Pierścieni. Tego typu historie muszą być bardziej inkluzywne niż tradycyjnie.

Condal zdradza, że był to proces iteracyjny, który doprowadził do decyzji, aby uczynić z rodu Velaryon szlachetną rodzinę czarnoskórych marynarzy o bogatej historii. Według Condala, sam Martin kiedyś rozważał uczynienie z nich rodu czarnoskórych szlachciców.

To fascynujący pomysł i to naprawdę utkwiło mi w pamięci. Po prostu pomyślałem: "Cóż, dlaczego nie moglibyśmy zrobić takiej wersji teraz?"

Condal wyjaśnia, że "nie chcieli zrobić tego w sposób, który sprawiałby wrażenie, że to tylko dodatek lub, co gorsza, tokenizm". Chcieli również uniknąć powtarzającego się obrazu ludzi kolorowych pojawiających się w sagach fantasy jako piraci, niewolnicy i najemnicy.

Widziałem ludzi, którzy wyglądają jak ja na ekranie w tego typu historiach, odkąd się urodziłem, ponieważ jestem białym facetem. Dlaczego to nie może być dla wszystkich? Po prostu spojrzeliśmy na historię i zadaliśmy sobie pytanie: "Jak zrobić to w sposób, który będzie integralny z historią?".

Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcia (dwa pierwsze w galerii na początku):

Gra o tron: Ród smoka

Gra o tron: Ród smoka - premiera 22 sierpnia 2022 roku w HBO Max.