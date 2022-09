Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia i zwiastun 5. odcinka serialu. Królewski ślub w Westeros

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Ollie Upton

19 września zadebiutuje 5. odcinek serialu Gra o tron: Ród smoka od HBO. Został on zatytułowany We Light The Way. Do sieci trafiła zapowiedź epizodu. Wideo możecie sprawdzić poniżej.

W odcinku Viserys musi ratować swój ród po plotce dotyczącej Rhaenyry i Daemona, która zaczęła rozprzestrzeniać się na dworze. Postanawia wydać swoją córkę za mąż za Laenora Velaryona. Dochodzi do królewskich zaślubin, które jednak przybierają krwawy obrót.

Gra o tron: Ród smoka - zwiastun 5. odcinka

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia z 5. odcinka

Gra o tron: Ród smoka: sezon 1, odcinek 5

W głównych rolach w serialu występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.