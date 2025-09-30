Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę

fot. materiały prasowe

Reklama

Gra o tron sprawiła, że miliony widzów na całym świecie jednoczyło się, by wspólnie przeżywać złożoną fabułę, w której można było odnaleźć absolutnie wszystko. Serial ten wpłynął na standardy gatunku, udowadniając, że można stworzyć prawdziwe dzieło w formie odcinkowej produkcji. Stał się punktem zapalnym wielu dyskusji i bez wątpienia jednym z najważniejszych światów w popkulturze. Dlatego nikogo nie dziwi decyzja HBO o dalszym drążeniu historii i tworzeniu nowych koncepcji kolejnych, być może kultowych tytułów.

Każda informacja o możliwym powstaniu nowego serialu przedstawiającego ten świat z innej perspektywy lub w innej epoce, wywołuje w widzach ogromne emocje. Takich pogłosek było już wiele, a wśród nich pojawiły się także oficjalne komunikaty dotyczące poszczególnych produkcji. Wiele z nich znajduje się na etapie wstępnych prac i istnieje duże prawdopodobieństwo, że już niedługo zostaną ujawnione kolejne szczegóły. Z drugiej strony są też projekty, do których twórcy podchodzą ostrożniej. Część z nich została odłożona na półkę, a inne ostatecznie porzucono.

W tej galerii czekają na Was tytuły spin-offów Gry o tron, które przewijały się w mediach na przestrzeni ostatnich lat. Przy każdej pozycji znajdziecie informacje, na jakim etapie znajduje się dana produkcja.

Wszystkie znane spin-offy Gry o tron - lista