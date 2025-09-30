Wszystkie znane spin-offy Gry o tron. Tytuły planowane i pomysły brane pod uwagę
Gra o tron należy niezaprzeczalnie do grona najlepszych seriali w historii. W związku z ogromnym potencjałem tej opowieści powstało wiele pomysłów na powiązane produkcje. Oto lista spin-offów, o których wiadomo najwięcej.
Gra o tron sprawiła, że miliony widzów na całym świecie jednoczyło się, by wspólnie przeżywać złożoną fabułę, w której można było odnaleźć absolutnie wszystko. Serial ten wpłynął na standardy gatunku, udowadniając, że można stworzyć prawdziwe dzieło w formie odcinkowej produkcji. Stał się punktem zapalnym wielu dyskusji i bez wątpienia jednym z najważniejszych światów w popkulturze. Dlatego nikogo nie dziwi decyzja HBO o dalszym drążeniu historii i tworzeniu nowych koncepcji kolejnych, być może kultowych tytułów.
Każda informacja o możliwym powstaniu nowego serialu przedstawiającego ten świat z innej perspektywy lub w innej epoce, wywołuje w widzach ogromne emocje. Takich pogłosek było już wiele, a wśród nich pojawiły się także oficjalne komunikaty dotyczące poszczególnych produkcji. Wiele z nich znajduje się na etapie wstępnych prac i istnieje duże prawdopodobieństwo, że już niedługo zostaną ujawnione kolejne szczegóły. Z drugiej strony są też projekty, do których twórcy podchodzą ostrożniej. Część z nich została odłożona na półkę, a inne ostatecznie porzucono.
W tej galerii czekają na Was tytuły spin-offów Gry o tron, które przewijały się w mediach na przestrzeni ostatnich lat. Przy każdej pozycji znajdziecie informacje, na jakim etapie znajduje się dana produkcja.
Wszystkie znane spin-offy Gry o tron - lista
Źródło: collider.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1982, kończy 43 lat