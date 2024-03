Gra o tron - jaką śmierć postaci twórcy lubią najbardziej? Podali dwie postacie

Źródło: materiały prasowe

David Benioff i D.B. Weiss gościli w podcaście Happy Sad Confused Josha Horowitza. Chociaż promowali serial Problem trzech ciał, podczas rozmowy nie zabrakło innych tematów, w tym ich hitu Gra o tron. Podczas ośmiu sezonów zabili wiele postaci, ale która śmierć jest ich ulubioną?

Gra o tron - ulubiona śmierć twórców

Obaj przyznają, że mają dwie ulubione śmierci. Jest to zabicie Joffreya w 4. sezonie i Ramsaya Boltona w 6. sezonie.

- W Grze o tron było tak dużo śmierci fajnych postaci. Mogliśmy w końcu zabić Joffreya w 4. sezonie i Ramsaya Boltona w 6. sezonie. To była frajda, aby wrócić do staromodnego czerpania radości z zabicia naprawdę złych gości - powiedział D.B. Weiss.

Wspominają, jak kręcili scenę rozszarpania Boltona przez psy na oczach Sansy Stark.

- Nie widzisz tej śmierci. Jedynie trochę tle, ale samej śmierci już nie. Widzisz natomiast uśmiech Sophie. To wszystko było w jednym ujęciu i powtarzaliśmy je z siedem razy. Udało się jej to zrobić idealnie za siódmym lub nawet ósmym razem. To było takie uczucie - jakie to epickie! Sophie była tak dobra w tej scenie. Kiedy się jej udało, czułem, że mogą umrzeć szczęśliwy - mówi Benioff.

Problem trzech ciał jest dostępny na Netflixie.