Gra stworzona z obrazów wygenerowanych przez SI

fot. zrzut ekranu YouTube

Pewien niezależny deweloper opublikował krótką strzelankę 2D, którą stworzył używając wyłącznie grafiki generowanej przez SI. Gra sama w sobie nie jest zbyt niezwykła, ale pokazuje niektóre z zalet i ograniczeń wykorzystania SI do tworzenia grafiki w grze.

Japońśki twórca pod pseudonimem „Nao_u” stworzył tytuł o nazwie Shoon w ciągu trzech dni, aby sprawdzić, czy Midjourney może wygenerować grafikę do gry. Nao_u stworzył pojedynczy poziom poziomej strzelanki, generując tło, statek gracza i wrogów za pomocą SI. Nawet tytuł pochodzi od AI. Kiedy deweloper poprosił Midjourney o stworzenie logo dla shoot’em-upa, wygenerowało ono litery wyglądające jak „Shoon”.

Nao_u zbudował modele statków, podając Midjourney podpowiedzi tekstowe związane ze Star Wars i Armored Core. Deweloper porównał ten proces do grania w gry gacha opierające się na losowości, ponieważ musiał wielokrotnie pociągać za figuratywną dźwignię jednorękiego bandyty w Midjourney, aż SI stworzyła coś użytecznego. Nao_u był jednak pod wrażeniem tego, jak wiele wariacji może stworzyć generator.

Tło to zapętlony krajobraz o tematyce miejskiej z półprzezroczystymi krawędziami i teksturą podłoża z dostosowaniem perspektywy. Nao_u chciał zrobić więcej poziomów z trawiastym, pustynnym i oceanicznym tłem, ale to zajęłoby więcej czasu.

Jednym z największych ograniczeń grafiki otoczenia jest to, że jest to jeden, statyczny obraz. Nao_u nie mógł rozdzielić elementów takich jak chmury, budynki i roślinność na pierwszy, środkowy i trzeci plan, by stworzyć poczucie perspektywy typowe dla gier 2D.

Ta wada zmusiła Shoon do bycia strzelanką poziomą, w której lecimy od lewej do prawej strony ekrany, zamiast takiej w stylu River Raid, która wymagałaby widoku otoczenia z góry i kilku planów. Generatory SI nie są znane z tworzenia obrazów z taką perspektywą i nie jest jasne, czy w ogóle potrafią to robić.

Kolejnym ograniczeniem statycznych obrazów SI jest to, że sprite’y postaci nie mogą być animowane. Strzelanka, w której występują tylko statyczne statki kosmiczne, może obejść ten problem, ale Nao_u stworzył również wrogów przypominających robaki, zasłaniając ich nogi, które nie będą się ruszać.

https://twitter.com/Nao_u_/status/1558595111147425792

Brak animacji sprawia, że gry z ludzkimi postaciami są znacznie trudniejsze do stworzenia przy użyciu sztuki generowanej przez SI. Jednak Nao_u zauważa pojawiające się postępy w generowaniu modeli 3D przez SI, które pozwalają na animację, rozszerzając możliwości tworzenia gier.

Tworzenie takich rzeczy jak tekstury i modele może być jednym z najdroższych aspektów tworzenia gier. Generowane przez SI obrazy nie zapewne nigdy nie zastąpią procesu twórczego, ale w miarę postępów mogą ułatwić niektóre jego aspekty.