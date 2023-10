Gran Turismo online - data premiery VOD. Gdzie oglądać?

foto. materiały prasowe

Sony ogłosiło, że premiera filmu Gran Turismo online odbędzie się w Polsce 11 października 2023 roku. Będzie to premiera w platformach VOD, w których możemy kupić sobie wersję cyfrową filmu, którą będziemy mieć na zawsze lub wypożyczyć ją na 48 godzin do obejrzenia. Na ten moment ceny nie są jeszcze znane.

Film nadzieję na platformach: Amazon Prime Video, Chili, Google Play, iTunes, Netia Go, Orange VOD, PLAY NOW, Player, Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, SWEET.TV, UPC, Vectra.

Dorastający w Cardiff Jann (Archie Madekwe) koncentruje całe swoje życie na grach wideo, a symulacja "Gran Turismo" jest jego wielką pasją. Spędza dni na zapamiętywaniu każdego szczegółu torów i modyfikacji samochodów. Takie poświęcenie rozczarowuje jego ojca Steve'a (Djimon Hounsou), byłego piłkarza, który chce, aby syn traktował swoje życie poważniej i wziął się za prawdziwą pracę. Tymczasen dyrektor marketingowy Nissana - Danny (Orlando Bloom) chce dać graczom Turismo na całym świecie szansę startu w prawdziwych wyścigach. By wyłonić najlepszych, organizuje konkurs i tworzy Akademię GT. Wymaga to zatrudnienia głównego inżyniera i wyszkolenia przyszłych zawodników. Zadania podejmuje się genialny niegdyś kierowca wyścigowy, a obecnie mechanik Jack (David Harbour). Gdy więc Jann ze swoim doskonałym wynikiem zostaje automatycznie zakwalifikowany do konkursu o miejsce w akademii, chłopak jeszcze nie wie, że jego największe marzenie stoi właśnie przed nim otworem

W obsadzie są między innymi Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou i Geri Halliwell.