Gran Turismo oparte na prawdziwej historii. Jej bohater miał ważną rolę na planie filmu

Gran Turismo to bardzo nietypowa adaptacji gry, bo Gran Turismo z konsoli Playstation nie ma żadnej fabuły. Ta w filmie oparta jest na prawdziwej historii Janna Mardenborouga. Jako fan gry wziął udział w konkursie organizowanym przez Playstation i Nissana, którego zwycięzca będzie mógł ścigać się w prawdziwych wyścigach. Takim sposobem Jann stał się odnoszącym sukcesy kierowcą rajdowym. W filmie był konsultantem, który aktywnie wspierał twórców w pracy nad projektem.

Gran Turismo - rola Janna

Okazuje się też, że Jann Mardenboroug był też głównym kierowcą-kaskaderem na planie. Reżyser tłumaczy, że za każdym razem, gdy na ekranie widzimy z zewnątrz auto bohatera podczas wyścigu, za kierownicą siedział prawdziwy Jann.

Tak jego udział w projekcie skomentował reżyser Neill Blomkamp w rozmowie z Cinemablend.

- Aktywnie pracował z nami. Ciągle do niego smsowałem z pytaniami: "A co z tym? a co z tamtym?". Mam nawet jeden dziwaczny przykład. Miałem podejrzenie, że słuchałby interesującej muzyki tuż przed wyścigiem. Miałem więc pomysły na to, jak chciałem tę muzykę wykorzystać. Napisałem mu więc smsa... nie, to było spotkanie na Zoomie. Pytam go: "stary, jakiej muzyki słuchałeś przed wyścigiem, by wejść w stan skupienia?". Jego odpowiedź była niezwykle nietypowa i dokładnie taka, jaką miałem nadzieję, że padnie.

Gran Turismo - premiera w polskich kinach już 11 sierpnia.

