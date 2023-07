Gran Turismo - są pierwsze opinie o filmie. Wyszło naprawdę dobrze!

Materiały prasowe

Gran Turismo to nadchodzący film na podstawie popularnej serii gier wyścigowych znanych z konsol Sony i tworzonych przez studio Polyphony Digital. Fabuła tej produkcji inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Widzowie będą śledzić losy Janna Madenborougha, młodego brytyjskiego kierowcy, którego przygoda ze sportami samochodowymi rozpoczęła się właśnie od rywalizacji w grze, a później poprowadziła go między innymi na tory Le Mans czy Formuły 3.

Odbyły się pierwsze pokazy filmu, dzięki czemu do sieci trafiły pierwsze opinie. Wciąż jeszcze napływają do sieci, ale póki co możemy znaleźć wiele ciepłych słów w kierunku filmu.

Gran Turismo - pierwsze reakcje

Czytamy, że to naprawdę świetny film, który wciąga i świetnie połączono wyścigi na torze ze smaczkami dla fanów gier. Chwalone są role Davida Harboura i Archiego Madekwe. Jeden z krytyków śmiało zalicza Gran Turismo do listy udanych adaptacji gier wideo, dodając, że film daje dużo energii i dokładnie wie, kiedy akcja powinna przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Chwalone jest implementowanie elementów z gier do filmu aktorskiego, a także pozytywne słowa kierowane są do strony wizualnej i tego, że czuć fizyczność pokazanych wyścigów.

Do tego inna opinia zwraca uwagę, że to nie tylko adaptacja gry, to też film biograficzny i wypada w tym elemencie naprawdę solidnie. Są w trakcie seansu emocje, które dadzą dużo frajdy fanom oryginalnej gry, ale też miłośnikom kina sportowego i biograficznego. Wszystkie te elementy zostały sprawnie połączone.

Premiera filmu Gran Turismo w Polsce została zaplanowana na 11 sierpnia tego roku. W obsadzie są między innymi Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou i Geri Halliwell. Reżyserem widowiska jest Neill Blomkamp, a za scenariusz odpowiadają Jason Hall i Zach Baylin.