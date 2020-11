Greedfall z milionem sprzedanych egzemplarzy. Gra trafi na konsole PS5 i Xbox Series S/X

Focus Home Interactive

Greedfall to produkcja francuskiego studia Spiders, która trafiła na rynek w 2019 roku. RPG to spotkało się z całkiem pozytywnym przyjęciem ze strony społeczności graczy oraz krytyków, którzy chwalili wyjątkową atmosferę i całkiem ciekawą historię. Tytuł okazał się też dla deweloperów sukcesem sprzedażowym - poinformowano, że trafił on w ręce miliona odbiorców, co w przypadku produkcji o budżecie znacznie mniejszym niż w przypadku najgłośniejszych hitów jest bardzo dobrym wynikiem. Dowiedzieliśmy się również, że są plany, by dzieło francuskich twórców trafiło na konsole nowej generacji - PS5 i Xbox Series S/X.

Poinformowano o tym na Twitterze. Niestety nie ujawniono przy tym żadnych szczegółów, zaznaczono jedynie, że będzie to wydanie w jakiś sposób rozszerzone. Prawdopodobnie doczekamy się lepszej oprawy graficznej, choć nie wykluczone, że otrzymamy też jakąś dodatkową zawartość fabularną.

https://twitter.com/greedfall/status/1332006401544216578