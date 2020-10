Green Lantern - serial od HBO Max z rozmachem filmu kinowego? Twórca kometuje

DC

Green Lantern jest jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów nowo powstającej platformy HBO Max. W drugiej połowie 2020 roku podano, że ruszają początkowe prace nad serialem i wtedy też ogłoszono oficjalnie dwóch scenarzystów projektu. Są to Seth Grahame-Smith i Marc Guggenheim.

Guggenheim współtworzył serial Arrow i film Green Lantern z 2011 roku. Będzie pełnił także funkcję showrunnera. To właśnie on w nowym wywiadzie skomentował z jaką produkcją będziemy mieli do czynienia. Twórca zauważa, że całość zostanie napisana jak serial telewizyjny, ale produkowana będzie podobnie jak film fabularny.

Tak się składa, że wierzę - i nie jest to powszechna opinia - że nie można zrobić ośmioodcinkowego serialu i traktować go w tych samych kategoriach, co 8-godzinny film. Nie sądzę, żeby to działało. Kiedy widzę, że tak się do tego podchodzi, w środku zawsze pojawia się sporo waty w odcinkach serialu. Myślę, że należy podejść do tego jak do serialu telewizyjnego i traktować każdy epizod jak ważną całość serialu. (...) Biorąc to pod uwagę, z pewnością serial dla HBO Max, nad którym wszyscy pracujemy, będzie miał podejście z ambicjami tworzenia czegoś na wzór filmu fabularnego. Piszemy go więc jak serial, ale mamy nadzieję, że produkowany będzie jak film.

Serial otrzymał zamówienie na 10 odcinków i jest produkowany przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Szczegóły związane z fabułą nie są jeszcze znane. Wiadomo jedynie, że całość przedstawi losy członków Korpusu Zielonych Latarni.