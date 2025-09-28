Przeczytaj w weekend
Greenland 2 – zwiastun widowiskowego filmu. Życie po apokalipsie

Greenland cieszył się dużą popularnością w czasach pandemii koronawirusa, dlatego pięć lat później zdecydowano się na sequel. Pierwszy zwiastun Greenland 2 zapowiada widowisko dla wielbicieli science fiction.
Adam Siennica
Greenland 2 - oficjalny kadr z filmu science fiction. Fikcja, brak przemocy fot. materiały prasowe
W filmie Greenland obserwowaliśmy koniec świata przez pryzmat historii rodziny. Natomiast w Greenland 2 śledzimy dalsze losy bohaterów po apokalipsie. Czy coś zostało na Ziemi? Czy jest nadzieja na wyjście z bunkrów? Pierwszy zwiastun odpowiada na niektóre pytania.

Greenland 2 - zwiastun

Greenland 2 - opis fabuły

Historia rozgrywa się pięć lat po tym, jak uderzenie komety zniszczyło większość powierzchni Ziemi. John Garrity (Gerard Butler) wraz z żoną, Allison Garrity (Morena Baccarin), i ich synem (Roman Griffin Davis) stają przed obliczem kolejnego destrukcyjnego wydarzenia: deszczu komet wlatujących w ziemską atmosferę. Po trudnym czasie spędzonym w bunkrze decydują się wyjść na zewnątrz i wyruszyć do Europy w poszukiwaniu nowego domu.

W obsadzie są także Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg oraz William Abadie. Ric Roman Waugh wyreżyserował film na podstawie scenariusza Chrisa Sparlinga i Mitchella LaFortune’a.

Greenland 2 – premiera w kinach w Polsce w styczniu 2026 roku.

Źródło: YouTube

