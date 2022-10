Groot z własnym filmem w MCU?Tak twierdzi Vin Diesel

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

W nowym wywiadzie Vin Diesel komentował sukces Ja jestem Groot, który został stworzony dla Disney+. Wspomina o tym, jak jego bratanica zadzwoniła do niego, by mu podziękować za tę animację. To co jednak powiedział na koniec zaskoczyło wszystkich, bo aktor zdradził coś, czego Marvel Studios jeszcze nie ogłosiło.

Groot - będzie film o postaci?

- Zadzwoniła do mnie moja bratanica i powiedziała: "dziękuję wujku Vin za zrobienie Ja jestem Grootem". To ta seria krótkometrażówek napisana i wyreżyserowana przez utalentowaną Kristin Lepore. Kapitalnie się ją robiło, ale równie dobrze oglądało się ją z moimi aniołkami. Nic dziwnego, że Marvel chce zrobić film Planet X!

Planet X to miejsce, z którego Groot i inni przedstawiciele tej rasy pochodzą. Nie wiadomo, czy Vin Diesel mówi poważnie, czy żartuje. Jak twierdzi The Direct, mówiąc Planet X aktor mógł też odwołać się do komiksowej historii z X-Menami, w której planeta Grootów została stworzona jako dom dla mutantów, gdyby Ziemia została zniszczona.

Na razie nikt nie odniósł się do słów Diesela.