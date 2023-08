GTA V - mod pozwalający na rozmowę z NPC dzięki AI został zdjęty przez wydawcę

fot. Rockstar Games

Sztuczna inteligencja to temat głośny w ostatnich miesiącach, a technologia ta często potrafi być wykorzystywana w bardzo nietypowy sposób. Jednym z jej zastosowań jest wykorzystanie AI w grach, co pozwala na interakcje z NPC w niespotykany do tej pory sposób. Można było przekonać się o tym za sprawą moda Sentient Streets do Grand Theft Auto V, dzięki któremu gracze mogli wdawać się w rozmowy z postaciami zamieszkującymi wirtualne miasto. W tym celu wykorzystywany był mikrofon oraz właśnie sztuczna inteligencja, dzięki której dany NPC "wiedział" co ma odpowiedzieć na zadane pytanie.

Taka modyfikacja była jednak nie w smak wydawcy gry, firmie Take-Two, która zdecydowała się usunąć ją z sieci, przy okazji zdejmując również wideo z prezentacją jej działania. Po tym autor moda, Bloc, zdecydował się usunąć go z innych miejsc w sieci, by uniknąć dalszych problemów.

Powodem zdjęcia wideo, jaki Take-Two Interactive przedstawiło YouTube, było to, że użyłem ich gry (GTA V) w wideo. Nikt z Take-Two Interactive nie kontaktował się ze mną i o nic nie pytał, po prostu nagle zdjęli to wideo.

Chociaż wideo opublikowane na kanale Bloc'a zniknęło z sieci, to z działaniem Sentient Streets możecie zapoznać się poniżej. Nie można jednak wykluczyć, że i ten materiał z czasem zostanie usunięty.