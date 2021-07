GTA 6 - kiedy premiera? Plotki sugerują, że na debiut gry trzeba będzie długo czekać...

fot. Rockstar Games

GTA 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Twórcy i wydawca nie śpieszą się jednak szczególnie z jej ujawnieniem, a co dopiero pełnym zaprezentowaniem. Trudno się temu dziwić, bo poprzednia odsłona serii, czyli Grand Theft Auto V, w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a tryb sieciowy GTA Online ciągle jest wspierany aktualizacjami z nową zawartością. Mimo tego od czasu do czasu pojawiają się plotki dotyczące kolejnej odsłony cyklu. Teraz jedną z nich podzielił się znany branżowy informator, Tom Henderson i jest ona szczególnie interesująca, bo dotyczy daty premiery.

Zdaniem Hendersona na grę trzeba będzie długo poczekać i premiera GTA 6 odbędzie się dopiero w roku 2024 lub 2025. Słowa te potwierdził również Jason Schreier, a więc jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży, dodając jednocześnie, że gra jest obecnie na bardzo wczesnym etapie produkcji.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1411352930188398592

https://twitter.com/jasonschreier/status/1411694159677857796

https://twitter.com/jasonschreier/status/1411704841232162817