Ratchet & Clank w Dreams. Niesamowity pokaz mocy kreatora na PS4

fot. youtube.com

Dreams to produkcja studia Media Molecule, która w 2020 roku zadebiutowała na konsoli PlayStation 4. Jest to zdecydowanie coś więcej niż "gra", bo mamy tutaj do czynienia z niesamowicie rozbudowanym, a przy tym też całkiem intuicyjnym kreatorem, dzięki któremu użytkownicy są w stanie tworzyć własne dzieła. W sieci znaleźć można wiele fanowskich tworów, które imponują rozmachem i jakością wykonania. Do tego grona bez wątpienia można zaliczyć to, co stworzył niejaki Bad Robo. Użytkownik ten przygotował Ratchet and Clank: Dreamsaround, czyli swoją wariację na temat przygód popularnego duetu bohaterów znanych z urządzeń Sony.

Jak przyznaje Bad Robo, wykorzystany model Ratcheta został przygotowany przez innego twórcę, niejakiego cdeel96, a prace nad samym poziomem trwały około tygodnia. I trzeba przyznać, że w tym czasie udało się stworzyć coś naprawdę efektownego i pełnego detali. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że Ratchet & Clank niedawno powrócili w grze Rift Apart, która dostępna jest na wyłączność konsoli PS5. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.