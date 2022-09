GTA 6 - podejrzany o wyciek danych w rękach policji. To 17-latek z Wielkiej Brytanii

fot. Rockstar

18 września doszło do jednego z największych wycieków w historii branży gier. Ktoś uzyskał nieuprawniony dostęp do danych Rockstar Games i udostępnił w sieci kilkadziesiąt materiałów przedstawiających gameplay z wczesnej wersji GTA 6. O sytuacji bardzo szybko zaczęło się robić głośno w mediach, a niedługo później przedstawiciele studia potwierdzili, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Nie musieliśmy również długo czekać na zatrzymanie podejrzanego. To 17-latek z Oxfordshire, który wcześniej miał dokonać także cyberataku na firmę Uber. Co ciekawe to właśnie podobieństwa między tymi sprawami miały doprowadzić śledczych na jego trop.

17-latkowi postawiono dwa zarzuty niewłaściwego korzystania z komputera oraz dwukrotnego naruszenia warunków kaucji. Poniżej możecie zapoznać się z komunikatem, który pojawił się na oficjalnym twitterowym profilu londyńskiej policji.

https://twitter.com/CityPolice/status/1573553836802936833