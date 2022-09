Oxenfree 2 nie zadebiutuje w 2022 roku. Na osłodę dostaliśmy pierwsze Oxenfree w aplikacji Netflixa

fot. Night School Studio

Wcześniejsze plany zakładały, że Oxenfree 2: Lost Signals zadebiutuje jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że nie uda się tego terminu dotrzymać i twórcy będą potrzebować więcej czasu. Na oficjalnym profilu Night School Studio na Twitterze pojawił się krótki komunikat, w którym deweloperzy informują o opóźnieniu premiery.

Powód nie zaskakuje. Autorzy gry potrzebują więcej czasu, by była ona ich najlepszym dziełem. Dodali również, że chcą w tym czasie zadbać o to, by przetłumaczyć grę na kolejne języki.

https://twitter.com/nightschoolers/status/1573744744923963392

Jest jednak i dobra wiadomość związana z marką. Pierwsze Oxenfree zostało udostępnione bez dodatkowych opłat wszystkim posiadaczom Netflixa. Grę można pobrać na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. To dobra okazja, by nadrobić tę produkcję przed premierą sequela.