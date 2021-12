GTA: The Trilogy - The Definitive Edition - pudełkowe wydanie trylogii się opóźni. Jest nowa data

fot. Rockstar Games

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition 11 listopada tego roku zadebiutowało w wersji cyfrowej, ale z pewnością nie był to debiut, jakiego oczekiwali fani marki. Dostarczony na rynek produkt daleki był od doskonałości: nie brakowało w nim licznych błędów technicznych, odświeżona oprawa nie wszystkim przypadła do gustu, a wydajność na w zasadzie wszystkich konsolach pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Być może to właśnie z powodu tych problemów zdecydowano się na przesunięciu pudełkowej wersji gry, o czym poinformował wydawca, firma Rockstar Games.

Pudełkowe wydania Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition na PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X miały pojawić się na rynku 7 grudnia 2021 roku, ale ostatecznie zdecydowano się przesunąć je o 10 dni - do 17 grudnia. Wersja na Nintendo Switch ma pojawić się na sklepowych półkach w 2022 roku, ale konkretnego terminu nadal nie podano.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1465744996401827846

