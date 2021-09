Guardians of the Galaxy - znany internetowy mem zagrzeje Strażników do akcji

fot. Square Enix

W nadchodzącej grze Marvel’s Guardians of the Galaxy istotną rolę odegra mechanika Zbiórki (w oryginale Huddle). Polega ona na tym, że Star-Lord zwołuje pozostałych Strażników, a następnie puszcza im muzykę, która motywuje ich do walki. Twórcy w jednym z materiałów wypowiedzieli się na ten temat i zdradzili, że możemy spodziewać się wielu klasyków z lat 80. W niedawnym wywiadzie dla serwisu CBR, Patrick Fortier i Mary DeMarle ze studia Eidos Montreal ujawnili natomiast, że w ścieżce dźwiękowej znajdzie się też kultowy utwór Ricka Astleya, czyli Never Gonna Give You Up.

Piosenka Astleya od wielu lat funkcjonuje jako znany internetowy mem i żart, tak zwany "rickroll". Polega to na odsyłaniu nieświadomych niczego ludzi pod adres teledysku do Never Gonna Give You Up, który przedstawiany jest jako jakaś szczególnie interesująca wiadomość czy nagranie. Już w październiku będziemy mogli sprawdzić czy utwór ten sprawdzi się w roli tła do starć z przeciwnikami.

Jestem najbardziej dumna z tego, co osiągnęliśmy z piosenkami do Zbiórki. Wiele osób w naszym zespole mówiło, że ich ulubione piosenki zawsze będą lecieć podczas Zbiórek zakończonych niepowodzeniem, ale udało nam się stworzyć coś, dzięki czemu każda z ulubionych piosenek może, w odpowiednich okolicznościach, stać się utworem przynoszącym zwycięstwo - mówi DeMarle.

Tak! Rezultaty są zawsze interesujące, gdy kopiesz tyłki pod Never Gonna Give You Up Ricka Astleya - dodaje Patrick Fortier.

Marvel's Guardians of the Galaxy zadebiutuje 26 października na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Twórcy i wydawca niedawno pochwalili się, że gra osiągnęła złoty status, więc jej data premiery nie powinna ulec zmianie.