Guardians of the Galaxy – wideo przybliża soundtrack gry. Mnóstwo klasyków z lat 80!

fot. Square Enix

Firmy Eidos Montreal oraz Square Enix opublikowały nowe wideo poświęcone nadchodzącej grze Marvel’s Guardians of the Galaxy. Materiał tym razem skupia się na ścieżce dźwiękowej gry, która łączyć będzie w sobie oryginalne utwory oraz kultową muzykę popową i rockową z lat 80. Soundtrack zawierał będzie m.in. twórczość takich grup i wykonawców, jak Iron Maiden, Kiss, Rick Astley, Hot Chocolate czy New Kids on the Block.

W wideo poświęcono też chwilę na przedstawienie systemu Zbiórki (w oryginale Huddle). To mechanika, dzięki której Star-Lord może zwołać wszystkich Strażników i zmotywować ich do walki poprzez włączenie klasycznego utworu na swoim walkmanie. Dzięki temu jego towarzysze stają się zainspirowani i walczą jeszcze lepiej.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera gry już 28 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Na tej ostatniej konsoli zagramy z wykorzystaniem chmury, a więc do zabawy konieczne będzie stałe i szybkie połączenie z internetem.