Gucci - Jeremy Irons w obsadzie nowego filmu Ridleya Scotta

Co ciekawe według wcześniejszych informacji to Robert De Niro był podobno przymierzany do roli Rodolfo, którą przejął Irons.

fot. Antonello&Montesi

Scenariusz filmu autorstwa Roberto Bentivegny jest oparty na powieści Sary Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed z 2001 roku, która wykorzystała morderstwo słynnego szefa domu mody, aby zagłębić się w złożoną historię rodzinną, pełną walk wewnętrznych, korporacyjnych intryg i wielkich pieniędzy. Maurizio Gucci został zamordowany przez zabójcę wynajętego przez jego była żonę Patrizię.