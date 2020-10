Joaquin Phoenix jako Napoleon w nowym filmie Ridleya Scotta

fot. Sabrina Lantos

Portal Deadline donosi, że Ridley Scott zakończył zdjęcia do filmu The Last Duel. Jest to historia o zemście oparta na książce Erica Jagera pod tym samym tytułem. W główne role wcielają się Matt Damon, Ben Affleck i Adam Driver. Przy tej okazji podano także informacje o kolejnym projekcie reżysera. Będzie to film zatytułowany Kitbag. Historia zostanie oparta na życiu francuskiego przywódcy, Napoleona Bonaparte. W tę role wcieli się Joaquin Phoenix (Joker).

Film będzie oryginalnym i osobistym spojrzeniem na pochodzenie Napoleona i jego szybki awans w hierarchii z dowódcy wojskowego na cesarza Francuzów. Całość zostanie opowiedziana przez pryzmat jego często niestabilnej relacji z żoną i miłością życia, Józefiną. Celem produkcji będzie uchwycenie słynnych bitew Napoleona, jego nieustającej ambicji i zdumiewającego umysłu strategicznego. Za scenariusz odpowiadać będzie David Scarpa.

fot. Warner Bros.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy wystartują zdjęcia do tego filmu. W marcu 2021 roku Scott ma wejść na plan innego swojego filmu zatytułowanego Gucci. W tej produkcji zagrają między innymi Lady Gaga, Robert De Niro, Adam Driver i Jared Leto.