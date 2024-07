fot. YouTube.com: @DisneyMusicVEVO

Gwiezdne Wojny: Akolita jeszcze przed premierą spotykał się z krytyką, która w trakcie emisji serialu przerodziła się w hejt. O tym zjawisku wypowiedziała się aktorka wcielająca się w podwójną rolę Oshy i Mae, czyli Amandla Stenberg. Powiedziała, że krytyka serialu, narracji i fabuły jest jak najbardziej w porządku, ale nie rasistowskie komentarze czy groźby śmierci.

Amandla Stenberg o groźbach śmierci

Amandla Stenberg powiedziała:

To było dla mnie bardzo bolesne. Nie da się na to emocjonalnie przygotować. Przyjmujemy krytykę serialu jeśli dotyczy ona fabuły lub występów aktorskich, ale kiedy trafiają do nas groźby śmierci i okropne, rasistowskie komentarze, to jest to nieakceptowalne. Musiałam bardzo głęboko pomyśleć nad tym, kiedy powinno się pokazywać dyscyplinę i nie reagować na nienawiść, a kiedy kierować się honorem i być zgodnym ze swoim systemem wartości.

Aktorka odniosła się także do klipu wideo, który opublikowała na swoich mediach społecznościowych jakiś czas temu, a który odnosił się do tego problemu:

Uznałam, że w tym przypadku bycie głośnym w tej sprawie jest najważniejsze dla mnie, bo milczenie też może wysłać wiadomość. Brak podjęcia jakichkolwiek działań może być bardzo groźny. [...] Te algorytmy internetowe kształtują naszą rzeczywistość i sposób myślenia, które to są wykorzystywane przez te algorytmy oraz clickbaitowych dziennikarzy. Czuję, że jest to coś, co wiemy, że istnieje, ale nie mamy wystarczająco rozbudowanej infrastruktury wokół tego lub dyskursu, bo jest to nowe.