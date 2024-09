Gwiazda Peaky Blinders w obsadzie filmu akcji Mutiny. Aktorka wystąpi u boku Jasona Stathama

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowy film akcji produkowany przez Jasona Stathama, który też odegra główną rolę, powiększył się o kolejne nazwisko, które znalazło się w obsadzie. Do Mutiny dołączyła Annabelle Wallis, czyli aktorka znana m.in. z serialu Peaky Blinders. Nie podano dodatkowych informacji na temat postaci, w którą ma się wcielić. Będzie za to drugą gwiazdą obok Jasona Stathama.

Mutiny - nowy film akcji z Jasonem Stathamem

Scenariusz do filmu napisali Lindsay Michael i J.P. Davis, który wcześniej pracował z reżyserem przy Przerwanym locie. Zdjęcia do Mutiny mają rozpocząć się już we wrześniu w Wielkiej Brytanii.

Historia opowiada o Cole’u Reedzie (Statham), który jest świadkiem morderstwa swojego szefa, prowadzącego miliardowy biznes. Oskarżony o zbrodnię bohater, zostaje zmuszony do ucieczki, aby odkryć międzynarodowy spisek stojący za zabójstwem.

Producentami filmu są Statham i jego nowo powstała firma produkcyjna Punch Palace Productions oraz Marc Butan z firmy MadRiver Pictures. To kolejna współpraca Richeta, Butana i Davisa po Przerwanym locie z 2023 roku.

Data premiery Mutiny nie została jeszcze wyznaczona.

Jason Statham - ranking filmów według Rotten Tomatoes

43. Dungeon Siege: W imię króla - 4%