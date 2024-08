Gwiazda i współtwórcy Ostrego dyżuru pozwani. Wdowa po twórcy uważa The Pitt za plagiat

fot. NBC

Michael Crichton zmarł 4 listopada 2008 roku. To scenarzysta i reżyser odpowiedzialny za udział w takich seriach, jak Park Jurajski, Westworld, Ostry dyżur i wiele innych. Nieoczekiwanie wdowa po twórcy, Sherri Crichton, złożyła pozew przeciwko Warner Bros. Television. John Wells, Noah Wyle, R. Scott Gemmill i inni również zostali pozwani o to, że po nieudanych, przedłużających się negocjacjach w sprawie przywrócenia do życia Ostrego dyżuru zdecydowali się na stworzenie The Pitt, które jest niemal kalką wieloletniego hitu NBC. Zerwanie rozmów ze spadkobiercami Crichtona pozwoliło im na swobodne tworzenie nowej produkcji, która nie musi przed nikim odpowiadać.

Gwiazda i showrunnerzy Ostrego dyżuru pozwani

Kością niezgody w całej sprawie jest serial Ostry dyżur. Oryginał powstał na bazie osobistych doświadczeń Michaela Crichtona, który pracował jako stażysta w jednym ze szpitali. To na podstawie tego wpadł na pomysł stworzenia produkcji o lekarzach i ich perypetiach w placówce, która nie otrzymuje odpowiedniego dofinansowania. Nawet postać Noah Wyle, czyli dr. Carter, był odpowiednikiem Crichtona. Ostry dyżur przez lata święcił triumfy na antenie NBC. Mówi się, że łącznie przyniósł profit w wysokości 3.2 mld dolarów.

Warner Bros. Television i pozostali zostali pozwani z powodu negocjacji na temat kontynuacji lub rebootu Ostrego dyżuru. Te stanęły w martwym punkcie, a niedługo później stacja zajęła się produkcją nowego serialu, czyli The Pitt. Wells, Wyle i Gemmill zmienili kilka rzeczy w oryginalnym planie na Ostry dyżur. Przenieśli akcję do szpitala w Pittsburghu, postać Wyle'a nie była już doktorem Carterem a dr. Michaelem Robinavichem, a Crichton i jego rodzina przestali być brani pod uwagę.

Deadline udało się zdobyć kopię pilotażowego odcinka The Pitt. Okazuje się, że serial jest niemal identyczny, co Ostry dyżur. Polega na tym samym koncepcie niedofinansowanego szpitala i przepracowanych lekarzy, których życie osobiste widownia poznaje w przerwach od kolejnych wypadków, którymi muszą się zajmować.

The Pitt to Ostry dyżur. Nie "jak Ostry dyżur", nie "w stylu Ostrego dyżuru", nie "Ostro-dyżurowate". To jest Ostry dyżur z tym samym producentem wykonawczym, scenarzystą, gwiazdą, firmami zajmującymi się produkcją, studiem i stacją telewizyjną, co zaplanowany reboot. - jest napisane w pozwie.