Noah Wyle o próbie rebootu Ostrego dyżuru. Pomysł wykorzystano w The Pitt

Ostry dyżur w latach 90. cieszył się ogromną popularnością w USA, ale też zagranicą. Ten serial medyczny był emitowany w od 1994 do 2009 roku przez stację NBC. Powstało 15 sezonów.

Noah Wyle wystąpił w największej liczbie odcinków, wcielając się w doktora Johna Cartera. W rozmowie ze Stevem Kmetko w podcaście Still Here Hollywood zdradził, że w 2020 roku odbyły się pewne rozmowy na temat powrotu Ostrego dyżuru.

Aktor przyznał, że dostawał mnóstwo listów od ratowników, w których pisali, że serial dostarczał im dużo rozrywki, a także zainspirował do wybrania tego zawodu. Dlatego napisał e-maila do Johna Wellsa, showrunnera i producenta wykonawczego Ostrego dyżuru, w którym opowiedział o tych komplementach i swojej chęci podziękowania za nie. Uważa, że serial jest prawdopodobnie najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobił w życiu, nie licząc swoich dzieci.

Potem kontynuowałem, mówiąc: "Wiem, że nie chcesz robić reboota serialu. Ja też nie. Uważam, że bardzo mądrze byłoby nie robić z tego franczyzy i nie rozcieńczać tego, co zrobiliśmy... ale jeśli kiedykolwiek chciałbyś zrobić coś znacznie mniejszego i znacznie bardziej zwartego - bardziej skupionego na tej starej postaci, aby się dowiedzieć, co czuje w związku z tym, co dzieje się teraz w opiece zdrowotnej, wykorzystując to jako okazję do lamentu i przekazania czego zechcesz - to pisałabym się na to. Zgodziłbym się.

Wells i Wyle zrekrutowali kilku scenarzystów Ostrego dyżuru, ale przez problemy związane z prawami własnościowymi do serialu jego twórcy, Michaela Crichtona, projekt nie miał szans na powstanie.

Ostatecznie Wells skupił się na tworzeniu nowego serialu medycznego The Pitt na podstawie tego pomysłu. W głównej roli ma wystąpić Wyle. Produkcja będzie realistycznie pokazywać pracę oraz wyzwania, z jakimi mierzą się pracownicy służby zdrowia w dzisiejszej Ameryce. Zostanie to przedstawione z perspektywy bohaterów z "pierwszej linii", pracujących w nowoczesnym szpitalu w Pittsburghu, którzy są zmęczeni, wypaleni i przytłoczeniu - a w wielu przypadkach są też wykorzystywani. Pierwszy sezon będzie liczyć 15 odcinków.